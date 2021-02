Dansk golfduo ryger ud af topstrid i USA

Til at starte med lugtede det af et flot dansk resultat, men Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen skal efterhånden finde storspillet frem, hvis det skal blive til en topplacering i turneringen Gainbridge LPGA.

Lørdag røg de to golfspillere længere væk fra førstepladsen i den amerikanske turnering. Madsen og Larsen er nu henholdsvis 10 og 12 slag efter den førende, amerikanske Nelly Korda.

Nanna Koerstz Madsen gik tredje runde i par, mens Nicole Broch Larsen skulle bruge fire slag mere. Det efterlader de to danskere som delt nummer 28 og 41.

Madsen og Larsen var begge i top-5 efter første runde, men sakkede altså både fredag og lørdag bagud.

Det største navn på deltagerlisten i Gainbridge LPGA er Annika Sörenstam.

Den tidligere golfstjerne, som stoppede karrieren i 2008, gør for en kort bemærkning comeback i turneringen, der spilles i, hvad der nærmest kan betegnes som svenskerens baghave nær Orlando i Florida.

Men 50-årige Sörenstam kommer næppe til at lave et stort resultat. Fredag klarede hun kun lige cuttet og efter en skidt tredje runde ligger hun nederst i stillingen som nummer 74, ni slag over par.