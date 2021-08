Dansk golfduo misser medaljer ved OL i Tokyo

Newzealandske Lydia Ko og japanske Mone Inami spiller omspil om sølv og bronze.

Emily Pedersen var godt spillende på dagens første ni huller, og med fem birdies og en bogey lagde hun sig helt op til de førende spillere, og hun var en endda kortvarigt på andenpladsen.

Til gengæld var danskeren ikke lige så skarp på de sidste ni huller, hvor hun missede et par kostbare birdieputts, mens konkurrenterne omkring hende var skarpe.

Pedersen sluttede dagen i 3 slag under par, og samlet gav det hende en score på 13 slag under par. Det var fire slag fra guldet og tre slag fra et omspil om en medalje.

Nanna Koerstz Madsen startede dagen med to slag op til Emily Pedersen og de øvrige medaljekandidater, og hun så efter tre birdies på de første seks huller ud til at skulle blande sig helt oppe i toppen.

Men efter et par bogeys røg Madsen fra igen, inden hun lavede en fremragende eagle på hul 14 og spillede sig nogenlunde tilbage.

Det rakte i sidste ende til to slag under par for dagen og 10 slag under par samlet - og altså en samlet niendeplads.

Fjerde og sidste runde var afbrudt i omkring 45 minutter på grund af risiko for lyn, men feltet gik fri af den tyfon, som man frygtede ville udskyde eller helt spolere sidstedagen.