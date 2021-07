Dansk golfduo laver fine runder og spiller sig op i OL-feltet

På turneringens tredje og næstsidste dag gik Hansen i fire slag under par, mens Højgaard leverede sin stærkeste runde ved OL med fem slag under par.

Det efterlader Hansen og Højgaard i henholdsvis syv og seks slag under par, hvilket rækker til placeringer som en delt nummer 17 og en delt nummer 28 inden sidste runde søndag.

Den førende amerikaner, Xander Schauffele, ligger i 14 slag under par, og to spillere deler tredjepladsen i 12 slag under par, så der skal en magisk runde til, hvis en af danskerne skal i nærheden af medaljer.

Rasmus Højgaard er seks slag fra top tre og vælger en afdæmpet tilgang til søndag.

- Jeg har ingen målsætning i forhold til min slutplacering. Der var ét mål inden ugen, og det var at få medalje, og det er uden for min rækkevidde lige nu.

- Så jeg skal ud og gøre det så godt, jeg kan. Jeg skal ud og drive godt og ramme fairways, og så kan jeg forhåbentligt lave en lidt bedre runde end i dag, siger Højgaard.

Begge danskere understreger vigtigheden af at drive godt og ramme fairways, hvis man vil lave stærke runder og blande sig i toppen.

- Det er vigtigt at ramme fairways, for det er svært at lave birdies fra roughen på denne bane. Fairways betyder rigtigt meget, siger Joachim B. Hansen, der er fem slag fra en podieplads.

- Der skal en lav score til i morgen, hvis jeg skal op og blande mig om metallet. Jeg satser på og kæmper for en lav score, så jeg giver mig selv chancen.

- En seks-syv slag under par i morgen, så er der en god chance, tror jeg, siger Hansen.