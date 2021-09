Dansk golfduo bag stærk europæisk afslutning ved Solheim Cup

Således vandt amerikanerne formiddagens foursome-dyst med 3-1, efter at blandt andre danske Emily Pedersen tabte sit opgør med makkeren Charley Hull til amerikanerne Lexi Thompson og Brittany Altomare.

Om eftermiddagen var det så tid til at spille fourball, og her fik Europa bedre fat.

Blandt andet takket være stærke præstationer af Emily Pedersen og turneringens anden dansker, Nanna Koerstz Madsen.

I både foursome og fourball spilles der to mod to, men hvor hvert hold i førstnævnte kun har én bold at dele og slår på skift, så har alle fire spillere i dysten hver sin bold hele vejen. Den bedste af de fire spillere på det enkelte hul vinder hullet til sit hold.

Madsen var den første af de to danskere til at entrere banen, efter at USA havde vundet den første fourball-dyst. Det gjorde hun sammen med spanske Carlota Ciganda.

Parret var oppe imod den stærke amerikanske duo Jessica Korda og Megan Khang, men efter en intens kamp lykkedes det europæerne at vinde duellen, da en birdie fra Ciganda på hul 15 var nok til at hive en sejr i land med et slag.

Det næste opgør blev delt mellem USA og Europa.

Men da Emily Pedersen og britiske Charley Hull i sidste opgør vandt over amerikanerne Danielle Kang og Austin Ernst, så kunne Europa trække sig sejrrigt ud af fourball-runden med 2,5 point mod USA's 1,5.

Resultatet betyder, at Europa samlet fører Solheim Cup med 9-7.

Vinderen skal findes mandag efter 12 singlekampe.

I turneringen spilles der om i alt 28 point. Hvis det ender 14-14, bevarer den forsvarende mester - som for nuværende er Europa - titlen.

Hver sejr giver et point. Uafgjort giver et halvt point.