Dansk golf-duo er langt efter de førende på Bermuda

De to danskere indledte torsdag PGA Tour-turneringen på øen Bermuda ud for den amerikanske østkyst.

Bedst gik det for det 19-årige stortalent Højgaard, der åbnede med en runde i 70 slag - et under banens par. Bjerregaard brugte et slag mere end sin ti år yngre landsmand.

Dermed er de to danskere henholdsvis placeret som nummer 64 og 80 efter førstedagen.

Selv om Rasmus Højgaard undervejs indkasserede en dobbeltbogey, så lavede han undervejs så tilpas mange birdies - fem i alt - at åbningsdagen endte med en score under par.

Lucas Bjerregaard kunne skrive tre birdies og tre bogeys på sit scorecard.

Turneringen toppes af amerikaneren Peter Malnati, der indledte Bermuda Championship med en runde i 63 slag - otte under par.

Turneringens samlede præmiesum er på fire millioner dollar svarende til 25,5 millioner kroner. Vinderen får 4,6 millioner kroner.