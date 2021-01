Dansk forsvarsspiller ophæver kontrakten i FC Köln

Det står klart, efter at den 28-årige dansker har fået ophævet sin kontrakt i klubben med øjeblikkelig virkning.

Den danske forsvarsspiller Frederik Sørensen har spillet sin sidste kamp for bundesligaklubben FC Köln.

- Vi er glade for i fællesskab med Freddi at være nået frem til en god løsning. Vi takker ham for hans indsats hos FC Köln og ønsker ham held og lykke i fremtiden, siger Köln-direktør Horst Heldt på klubbens hjemmeside.

Frederik Sørensens kontrakt løb oprindeligt frem til sommeren 2021.

Han kom til den tyske klub i 2015, og siden da er det blevet til 100 kampe - herunder 84 bundesligakampe.

Tidligere i karrieren har han spillet for blandt andet Juventus og Bologna.

Han står noteret for en enkelt kamp for det danske landshold. Det var en testkamp mod Tyskland tilbage i 2017.

Derudover har han blandt andet spillet 17 kampe for U21-landsholdet.