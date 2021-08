Dansk forhindringsløber er for langsom til OL-finaleplads

Den danske forhindringsløber Anna Emilie Møller må for anden gang rejse hjem fra et OL efter de indledende heats i 3000 meter forhindringsforløb.

Hun deltog i det tredje og sidste af de indledende heats. Danskeren placerede sig midt i feltet til en start, men var ikke med i den sjove gruppe, da feltet knækkede over.

Hun kæmpede ihærdigt videre, men havde ikke farten til at nå op til de forreste eller til at nå i mål i en tilstrækkeligt hurtig tid til en finaleplads i Tokyos hede. Hun var cirka seks kunder fra en finaleplads.

- Jeg tror, at jeg løb op til det, som man kunne forvente af mig med den optakt, jeg har haft, siger Anna Emilie Møller.

Den 24-årige nordsjællænder har haft en udfordrende optakt til OL. Det er under fire uger siden, at hun pådrog sig en skade på en træningslejr og efter eget udsagn hverken kunne gå eller løbe uden store smerter.

- Jeg synes jo, jeg hører til i toppen. Selvfølgelig er det pisseærgerligt, at jeg ikke er i den OL-finale, som jeg synes, at jeg kunne have stået i, men jeg kan glæde mig over, at jeg kunne løbe uden smerter. Det har også været et af mine mål i lang tid.

- Jeg har haft så mange skavanker og skader siden februar 2020, så det har været halvandet år, hvor jeg ikke har kunnet komme ordentligt i gang, siger hun.

I den kontekst kunne hun glæde sig over at løbe sin hurtigste tid i sæsonen, om end den var over 18 sekunder langsommere end danskerens personlige rekord fra VM 2019.

Det er anden gang, at danskeren deltager ved et OL. For fem år siden formåede hun heller ikke at kvalificere sig til finalen ved legene i Rio.

Dengang brugte hun 9 minutter og 32,68 sekunder på at tilbagelægge distancen, og hun var altså lidt under et sekund hurtigere i Tokyo.