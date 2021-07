Dansk fødekæde presses af mangel på unge ben

Alt er dog ikke fryd og gammen for Danmarks Cykle Union (DCU), når man dykker ned under overfladen og tager et kig på ungdommen. Bunden af fødekæden savner foder.

På overfladen tegner alt lyst for dansk landevejscykling. Der er rekordmange ryttere på World Tour-niveau, og de høster store triumfer med sjældent set høj frekvens for tiden.

- Den allerstørste bekymring ligger nede i drenge- og pigeårgangene, hvor vi har set lidt faldende medlemstal og færre licenser. Det er i virkeligheden den store bombe under det her, siger landstræner Anders Lund.

- Det er jo egentlig helt groteske tal, at vi med omkring 100 juniorryttere i to årgange kan generere så meget World Tour-kvalitet i virkeligheden.

Med det siger han også, at dansk landevejscykling reelt set overpræsterer nu. Med 11 ryttere til start i årets Tour de France er Danmark den sjettebedst repræsenterede nation i løbet.

Kun overgået af stormagterne Frankrig (33), Belgien (22), Spanien (17), Holland (14) og Tyskland (12). Men bedre end giganter som Storbritannien, Australien og Italien.

En uhørt præstation med tanke på indbyggertal og cykelryttere i de respektive lande. Det bliver svært at holde, hvis ikke udviklingen vender på ungdomsniveau.

- Hvis den kritiske masse kommer ned under et niveau, som rammer den kvalitet i løbene, der skal til for at udvikle den enkelte rytter, så har vi et problem, siger Anders Lund.

- Det er det springende punkt nu. Vi skal have flere drenge og piger ud at cykle. Det er nok det vigtigste lige nu.

Den danske sportsdirektør Kim Andersen har lige nu 5 af de 25 danske World Tour-ryttere under sine vinger hos Trek. Han forudser, at Danmark får svært ved at holde det nuværende niveau.

- Det bliver nok svært at holde det niveau for evigt, med tanke på hvor få cykelryttere der er i Danmark, lyder det fra den erfarne sportsdirektør.

- At vi har så mange gode, er unikt, når vi sammenligner os med andre store lande, hvor der er mange flere licenstagere.

Samtidig er den egentlige rugekasse for de danske talenter under pres. Efter kortvarigt at have været nede på to danske kontinentalhold, cykelsportens 3. division, for et par år siden er der lige nu fire.

Kort forinden var Danmark oppe på syv kontinentalhold, hvor de danske cykeltalenter kunne udvikle sig frem mod næste niveau. Det er også en del af forklaringen på det nuværende World Tour-niveau fra dansk side.

En potentielt negativ konsekvens af den smallere talenttragt sammenlignet med for et par tilbage er også en ubekendt faktor.

- Det er stadig en stor bekymring. Jeg tror ikke, man har set effekten af det endnu, mener landstræner Anders Lund.

- Der er ingen tvivl om, at en del af det gode talentarbejde sker på kontinentalniveau. Det er der, man får det gode løbsprogram med de internationale starter.

At være på et kontinentalhold betyder, at man får lov til at måle sig på internationalt niveau, og det er vigtigt for rytternes udvikling ifølge landstræneren.

Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) er 1 af de 11 danskere til start i årets Tour.

Han trådte ind på World Touren i 2012 efter fire år hos det daværende kontinentalhold Glud & Marstrand anført af sportsdirektør Michael Skelde.

De færre danske hold på det niveau er bekymrende, synes han.

- Jeg skylder Michael Skelde enormt meget for den opdragelse, jeg fik i amatørrækkerne. Jeg tror, de fleste danskere, som er til start her i Touren, kan sige det samme om de forskellige kontinentalhold, de har kørt for, lyder det fra den snart 31-årige dansker.

Skelde er nu sportsdirektør for kontinentalholdet Riwal, som har været en del af dansk cykling siden 2009, hvor det var under navnet Team Concordia.

Trods udfordringerne med at få de danske børn til at vælge cykelsporten og problemet med at skaffe sponsorer nok til at kunne drive flere kontinentalhold, så har talentsystemet udviklet sig andetsteds.

DCU-holdene, som er på niveauet under kontinentalholdene, har de seneste år fået et markant løft, da flere dygtige talenter nu har til huse på disse mandskaber.

- Talenterne er der fortsat, og det, der er sket, er, at de så fordeler sig rundt på de forskellige DCU-hold. Der har vi set en voldsom opblomstring i kvalitet, og det afspejler sig direkte i de danske elitecykelløb, siger Anders Lund, som dog fortsat håber på en ændring til det bedre.

- DCU-holdene har fået en vigtigere rolle i talentudviklingsarbejdet, men der er ingen tvivl om, at vi gerne ser nogle af de rigtigt dygtige DCU-hold tage skridtet og blive kontinentalhold, så de kan få de gode løbsprogrammer.