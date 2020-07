Dansk fodbolds første afrikaner er død

Han blev i 1972 den første afrikaner i dansk fodbold og brugte B1901 som springbræt til en fornem karriere i Spanien.

Nu er Biri Biri død, 72 år gammel.

Fodboldspilleren hed egentlig Alhaji Momodo Njie, men var kun kendt under kunstnernavnet Biri Biri.

Det navn blev hurtigt både kendt og frygtet, da han huserede for B1901 i begyndelsen af 1970'erne. Her spillede han blandt andre sammen med Morten Olsen.

- Han var jo fantastisk. Og anderledes. Hvilket både var hans styrke og hans svaghed, for hvor det er helt fint at være uberegnelig over for sin modstander, så skal man helst ikke være det over for sine medspillere, sagde Olsen for nogle år siden om sin tidligere holdkammerat.

Med Biri Biri kvalificerede B1901 sig til pokalfinalen i 1973, og gambierens præstationer i dansk fodbold skaffede ham samme år en kontrakt med den spanske klub Sevilla.

- I dag er en trist dag for Sevilla-familien. Alhaji Momodo Njie er død. Biri Biri har forladt os, skriver den spanske storklub på Twitter.

Ligesom han havde gjort på Falster og i dansk fodbold som helhed, gjorde Biri Biri også indtryk i Andalusien.

Ifølge Sevillas hjemmeside scorede han 34 mål i 109 kampe for klubben, som han huserede for frem til 1978.

Derefter gik turen tilbage til Danmark og landsbyklubben Herfølge, som med penge i ryggen var på vej op gennem rækkerne i dansk fodbold.

Biri Biri blev i 2000 udnævnt som årtusindets fodboldspiller i Gambia.