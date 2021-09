Dansk fodbold går lys fremtid i møde

Flere af spillerne i den nuværende U21-trup er blevet udtaget for første gang, og der er grund til at være begejstret, mener fodboldekspert på DR Francis Dickoh.

Med ny U21-træner, ny EM-kvalifikation og en netop overstået EM-slutrunde for U21-landshold tager dansk fodbold hul på et nyt kapitel.

- Det er klart, at når der er en ny U21-træner i Jesper Sørensen, så er det altid spændende at se, hvad det er for nogle typer, han går med, og om der er en rød tråd i forhold til DBU's syn på fodbolden, eller om der er de her personlige snuptag og vinkler.

- Der er en god blanding af fart og aggressivitet i holdet. Der er hårdtarbejdende spillere, og så er der mål i truppen. Holdet fremstår angrebslystent og målsøgende, siger Francis Dickoh om den nyligt udtrukne trup.

Talentudviklingschef i DBU Flemming Berg er enig.

- Det er en spændende trup med mange gode typer og mange gode boldspillere. Det er en trup med god kvalitet i det taktiske og tekniske, men også fysikken omkring hurtighed og individualisme, siger han.

Det er dog ikke kun på U21-holdet, at der er grund til optimisme. Ifølge Francis Dickoh ligger dansk fodbold lunt i svinget og går en lys fremtid i møde.

- Dansk fodbold står et rigtig godt sted. Det er en spændende trup, og det er en spændende pulje af spillere, som kan vælges fremadrettet i de yngre aldersgrupper.

De gode fremtidsudsigter skyldes ifølge Dickoh ikke mindst en fremragende indsats af DBU og de danske klubber, hvor man holder øje med udviklingen fra en ung alder.

- DBU har rykket sig rigtig meget i nyere tid. Det, der gør spillerne interessante, er, at spillerne i en ung alder lærer at spille det her holdspil, være disciplinerede og indgå i relationer.

Der er dog plads til forbedring på et enkelt punkt, mener Dickoh.

- Jeg synes generelt, at det der med at udvikle på individualisterne er noget, som Danmark virkelig skal prøve at gøre mere ud af. Selv om de danske spillere er godt skolet, kan man spørge, om der bliver taget for meget leg og individualist ud af oplæringen for tidligt, siger han.

Francis Dickoh nævner dog spillere som Mohamed Daramy, Jesper Lindstrøm, Nikolas Nartey, Victor Christiansen og Wahid Faghir som eksempler på, at Danmark er på vej i den rigtige retning.

Talentudviklingschefen i DBU er ikke enig i, at der mangler individualister i dansk talentudvikling.

- Jeg er ikke bekymret. Jeg synes, at vi har mange dygtige individuelle spillere. Men det, man skal huske på, er, at de stadig skal indgå i en enhed. Det er jo strukturen i spillet, som spillerne skal lære for at kunne udfolde sig individuelt.

- Hvis ikke der er struktur i holdet, kan spillerne ikke vise de her individuelle kvaliteter, for så bliver det bare cirkusfodbold.

- Men jeg vil altid være enig i, at det legende element skal indgå i fodbold, ikke bare så længe som muligt, men altid. At lege og spille er på engelsk det samme ord - to play - og det er der en grund til, for det hænger uløseligt sammen, siger han.

U21-holdet åbner EM-kvalifikationen tirsdag ude mod Kasakhstan.