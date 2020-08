Dansk fodbold fortsætter med fem udskiftninger næste sæson

- Det har vi valgt at gøre, fordi vi er et af de hårdest ramte lande i Europa i forhold til at indhente den forsinkelse, der ligger i næste sæson, siger han.

- Og det har ikke været svært at tage beslutningen, da vi ikke har mødt en eneste klub, der har en anden mening, lyder det.

Reglen om fem udskiftninger i stedet for de sædvanlige tre blev indført i kølvandet på coronapausen, der betød et tætpakket kampprogram.

I juli besluttede The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlove, at ligaer også i næste sæson kan benytte sig af den særlige regel. Årsagen er en fortsat pakket kalender.

- Hovedårsagen til den midlertidige ændring er indvirkningen på spillernes helbred, når turneringer bliver spillet i en sammenpresset periode og under anderledes vejrforhold, skrev Ifab på sin hjemmeside i juli.

Det vil også i næste sæson være gældende, at et hold maksimalt kan stoppe spillet tre gange for at bruge de fem udskiftninger.

Arrangørerne af enkelte turneringer bestemmer selv, om de vil benytte sig af muligheden for at fortsætte med fem udskiftninger.

Alternativet er at gå tilbage til de hidtidige tre udskiftninger.

Reglen gælder for turneringer, der er planlagt til at slutte senest 31. juli 2021.

Også landsholdsturneringer, der skal finde sted i juli/august er omfattet af forlængelsen. Dermed kan både næste sommers EM-slutrunde og den efterfølgende OL-turnering blive omfattet af de ekstra udskiftninger.