Dansk firma var med i opbygning af VM-stadion i Qatar

Det danske ingeniørfirma Rambøll har været med til at designe et af de stadioner, som er blevet opført i Qatar op til fodbold-VM næste år.

Det skriver Ekstra Bladet.

Der er tale om Ahmed bin Ali Stadium, også kaldet Al-Rayyan Stadium, hvor der skal spilles syv kampe ved det kontroversielle verdensmesterskab.

- Vi vandt opgaven som ingeniørrådgiver på Al-Rayyan stadion i Qatar i fri konkurrence i 2012. Vi arbejdede derefter i de allertidligste faser af projektet på det tekniske design af stadionet fra 2013 til 2016, siger koncerndirektør i Rambøll Morten Peick i en mail til Ekstra Bladet.

Qatar blev i 2010 tildelt værtskabet for VM. Processen optil er der siden blevet stillet store spørgsmålstegn ved.

Den nationale anklagemyndighed i Frankrig åbnede i december 2019 en retlig efterforskning af tildelingen af VM-værtskabet Qatar.

Tildelingen af værtskabet har længe været under mistanke for korruption, og efter tre års forundersøgelse mente anklagemyndigheden, at man havde materiale til at gå videre mere sagen, som endnu ikke er afsluttet.

For nylig er en debat om en eventuel boykot af VM blusset op. Det hele startede i Norge, hvor flere klubber i landets bedste række har opfordret fodboldforbundet til ikke at deltage.

Årsagen var, at avisen The Guardian i slutningen af februar opgjorde, at foreløbig 6500 gæstearbejdere har mistet livet, siden Qatar i 2010 blev tildelt VM-værtskabet.