Dansk-færøsk roer inden EM: Jeg har ikke kunnet prøve mig af

Mesterskabets store danske medaljehåb, Sverri Nielsen, der egentlig er færing, men stiller op under dansk flag, glæder sig til at komme i gang igen.

Fredag begynder EM i roning, der egentlig skulle have været afviklet i foråret, men som siden blev udsat på grund af coronapandemien.

Det er nemlig hans første regatta i et år.

- Det har været en mærkelig periode, siger den 26-årige roer.

- Jeg tror, at formen er god, men en af ulemperne ved corona er, at jeg ikke rigtig har kunnet prøve mig selv af mod andre.

- Jeg har en fornemmelse af, at jeg er godt kørende, siger Sverri Sandberg Nielsen.

Han vandt sidste år VM-sølv i singlesculler ved VM i Østrig, og han var blot tre hundrededele af et sekund fra en guldmedalje. Han er den første danske mand nogensinde til at vinde en VM-medalje i den disciplin.

Ved samme løb kvalificerede han sig til OL i Tokyo, der er blevet udskudt til sommeren 2021.

Det ærgrer roeren, da han ligesom nu følte sig klar til klar til legene i Japan.

- Det var selvfølgelig meget ærgerligt, for det gik godt for mig i starten af foråret.

- Jeg var et godt sted, i forhold til måden vi trænede på, og den form jeg var i. Jeg havde en god mavefornemmelse, siger roeren.

I stedet stod foråret på et knap så intenst træningsprogram, hvor der i stedet blev mere tid til at se familie og venner i Færøerne.

Træningen er siden hen blevet intensiveret igen, fortæller hans træner, Thomas Poulsen, der ikke ligger skjul på, at topniveauet ikke behøver at være nået endnu.

- Vi begyndte at intensivere og ændre fokus i træningen for seks-syv uger siden. Men træningen, vi har lavet, er med henblik på, at han skal toppe næste år til OL, siger Thomas Poulsen.

Den lange pause og de manglende konkurrencer gør, at Sverri Sandberg Nielsen ikke nødvendigvis vil blive skuffet, hvis han ikke får metal i weekenden.

- I første omgang er målet at komme til A-finalen. Så må vi se, hvis jeg kommer så langt, siger han om sine forventninger til weekendens turnering, der ros i Poznan i Polen

Af andre danske medaljehåb kan nævnes kvindernes guldfirer, der også er kvalificeret til OL.

Derudover er Fie Udby Erichsen, der både var med til OL i 2012 og 2016, også med i kategorien singlesculler.

I alt deltager 17 danskere i EM.

Stævnet varer fra fredag til søndag. Finalerne sendes søndag på TV2 Sport.