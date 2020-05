Cheflandstræner Hans Nielsen (til venstre) ser et stort lys i Mikkel Michelsen (til højre). I flere år har Michelsen været et lovende talent, og mentalt er han nu klar til at træde ind på sportens største scene, mener landstræneren.

Dansk europamester øjner sin store chance

Mikkel Michelsen kan gøre klar til at line op bag startsnoren i VM-serien i 2020. Den danske speedwaykører er VM-reserve, og tysk styrt åbner for en fast plads.

Speedwaykøreren Martin Smolinski var ude for et grimt styrt 22. maj, hvor han pådrog sig brud på hoften og bækkenet og skadede flere nerver.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her