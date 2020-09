Dansk etapevinder er rundt på gulvet: Skete det virkelig?

- Jeg tror ikke, at jeg helt forstår, at det her er Tour de France. Når jeg kommer hjem og ringer til min familie, tror jeg, at det går op for mig, siger Søren Kragh Andersen på vinderpressemødet i Lyon.

En række ryttere forsøgte sig med angreb i slutfasen, blandt andre Kraghs holdkammerater Marc Hirschi og Tiesj Benoot.

Men det var altså den 26-årige fynbo, der ramte det helt rigtige øjeblik til sit fremstød, da der manglede godt tre kilometer.

I sidste ende var det ren instinkt fra Tiesj Benoot, Marc Hirschi og jeg.

- Jeg ventede og ventede, og min udfordring var ikke at tvivle. Det var virkelig svært at vente. Endelig kom det øjeblik, jeg havde håbet på. Det viste sig at være det perfekte øjeblik til et angreb.

Søren Kragh Andersen kørte over målstregen med et brøl, der kunne høres flere hundrede meter væk, fordi det ikke druknede i tilskuerjubel.

Publikum var nemlig forment adgang til opløbsstrækningen langs Rhône-floden.

- Da jeg kørte rundt i det skarpe højre sving til sidst, var der fyldt med mennesker, der råbte højt.

- Da jeg så kom til mållinjen, måtte jeg fejre det med mig selv. Men det gør ikke noget, det er stadig de samme følelser for mig, siger Søren Kragh Andersen.

Det var Danmarks 20. etapesejr i Tour de France gennem tiderne.