Dansk etapevinder: Ingen ord - kun følelser

- Jeg har drømt om det her, men der er langt til at vise, man er god nok til det, fortsætter han.

Flere ryttere forsøgte at køre fra feltet på de sidste lidt mere end ti kilometer, men det var først med 3,2 kilometer tilbage, at den 26-årige dansker angreb og holdt feltet stangen.

- Jeg havde gode ben hele dagen, men jeg vidste ikke, hvor gode de andre var. Jeg skulle lige bygge selvtilliden op igennem Touren. Det er fantastisk, siger Kragh Andersen.

Sejren understregede Sunwebs succes i denne tid. For to dage siden sejrede Marc Hirschi på 12. etape.

- Det inspirerede. Vi havde ikke forventet en så god Tour med det yngste hold, så vi er super glade, siger den danske vinder.

Sunwebs anden dansker i løbet, Casper Pedersen, kom ind på en femteplads på etapen.

- Vi ved, at får Søren først slået hullet og kan lugte målstregen, så kan han køre rigtig stærkt, men jeg tror ikke, at han havde forventet at være så godt kørende, siger Casper Pedersen til TV2.

Det var Danmarks 20. etapesejr i Tour de France gennem tiderne.