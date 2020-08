Dansk e-sportsarrangør opsiger omstridt samarbejde

Danskejede Blast, som afholder e-sportsarrangementer for tusindvis af tilskuere over hele verden, trækker sig nu fra et partnerskab med den saudiarabiske fremtidsby Neom efter massiv kritik fra flere sider.

Flere andre medier, heriblandt Politiken, skriver også historien onsdag.

- Vi kan bekræfte, at vi har nået en fælles, professionel og respektfuld aftale med Neom om at opsige vores kontrakt. Blast forbliver fokuseret på at forøge adgangen og involveringen i e-sport, og vi vil fortsat søge at udvide vores globale fodaftryk inklusiv i Mellemøsten, skriver han til Radio4.

I slutningen af juli annoncerede det danske e-sportsfirma, at det havde lavet et globalt partnerskab med Neom.

Efterfølgende har flere medier kunne fortælle om massiv kritik af aftalen. Både blandt fans, aktører og iagttagere har der været harme over partnerskabet. Eksempelvis har det danske Counter Strike-hold Astralis i Politiken sagt, at man vil trække sig fra Blast-turneringer, hvis partnerskabet blev opretholdt.

Nu opsiger Blast det altså.

Neom er et prestigeprojekt, som det saudiarabiske styre står bag. Styret vil skabe en fremtidsby og har brugt over 500 milliarder dollar eller mere end 3000 milliarder kroner på projektet.

Saudi-Arabien kritiseres for krænkelser af menneskerettigheder, og den amerikanske efterretningstjeneste CIA har i en rapport konstateret, at det var Saudi-Arabiens kronprins, som gav ordre til at slå den kritiske journalist Jamal Khashoggi ihjel. Khashoggi blev dræbt på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul i 2018.

Blast er delvist ejet af den danske finansieringsfond Vækstfonden, som investerede i virksomheden i 2018.