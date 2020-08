Dansk drømmemål baner vej for FCM-exit i de unges CL

FCM var dog ikke langt fra at kunne gå til pause med 0-0, men en dansker spændte ben for det udfald.

Angriberen Christian Rasmussen, som Ajax sidste år hentede i FC Nordsjælland, tog chancen fra cirka 20 meter og bragede bolden op i hjørnet til 1-0 efter 38 minutter.

Seks minutter efter pausen var afstanden næsten den samme, da hollænderen Sontje Hansen øgede til 2-0.

Kort efter havde Ajax en stor mulighed for at score til 3-0, og umiddelbart efter havde FCM i den anden ende en stor chance, og FCM skulle da også få nyt håb, da Daan Reiziger med 16 minutter tilbage scorede selvmål, så stillingen var 1-2.

Men bare to minutter senere slog Ajax til igen, da Joel Ideho med et elegant lob udnyttede, at keeper Valdemar Birksø var kommet lidt for langt ud af sit mål.