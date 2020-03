Dansk double-specialist stopper på landsholdet

Thomas Cup i august bliver den sidste internationale turnering for Mads Conrad-Petersen som professionel.

En af Danmarks bedste doublespillere i badminton lægger ketsjeren på hylden i internationalt regi. Mads Conrad-Petersen stopper således på landsholdet efter Thomas Cup - herre-VM for hold - i august.

Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Det har krævet mange overvejelser, men i bund og grund er jeg mentalt udkørt af så mange år på topplan, siger Conrad-Petersen i pressemeddelelsen.

- Det kræver fuld commitment at være professionel badmintonspiller, og det er jeg ikke længere villig til at ofre.

Han har været en del af det danske eliteprogram siden 2009 og dannede i mange år par med Mads Pieler Kolding. Sammen vandt de blandt andet EM i 2016 samt EM-sølv i 2014, 2017 og 2018.

Siden marts sidste år har han stået side om side med Mathias Boe på banen. Parret har vundet mindre turneringer som Canada Open, Russia Open og Spanish International.

Mads Conrad-Petersen var desuden med på holdet, da Danmark i 2016 vandt Thomas Cup.

- Jeg er utroligt glad og tilfreds, med det jeg har opnået, og jeg har været super glad for livet som badmintonspiller. Nu vil jeg bare rigtig gerne kaste mig over noget nyt, siger Mads Conrad-Petersen, der fortsat vil spille på nationalt niveau.

Uden for badmintonhallerne håber han på at forfølge sin passion for ejendomsbranchen, lyder det.

Thomas Cup afholdes i år i Aarhus og bliver altså Mads Conrad-Petersens sidste turnering. Han håber, at det ender med en drømmeafslutning på karrieren.

- Det bliver meget specielt, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Det er hele ens liv og identitet, der stopper i Ceres Arena, siger han.