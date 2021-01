Dansk dommerpar forlader VM efter positiv coronaprøve

Mads Hansen og Jesper Madsen kommer ikke til at dømme flere kampe ved håndbold-VM, efter at førstnævnte afleverede en positiv coronatest torsdag.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Det danske dommerpar er søndag rejst hjem til Danmark fra Egypten, efter at Hansen torsdag altså lod til at være smittet. Efterfølgende testede han dog negativ fredag, men VM er altså alligevel færdigt før tid for de to.

Mens de store slutrunder ikke er fremmede for Mads Hansen, så var det Jesper Madsens første af slagsen. Det danske makkerpar nåede at dømme fire kampe ved VM.

- Det var virkelig ikke sådan, jeg havde set for mig, at det skulle gå, da Jesper og jeg rejste til VM for 14 dage siden, siger Mads Hansen på DHF's hjemmeside.

- Særligt på Jespers vegne er det brand ærgerligt, da det jo er hans første slutrunde. Men sådan er spillet desværre. Nu må vi i stedet glæde os over, at vi har haft fire gode kampe sammen og så se frem mod nye internationale turneringer - forhåbentlig snart uden coronaen som følgesvend.

Mads Hansen har tidligere dømt ved fire VM-slutrunder - den første i 2009 - sammen med sin dommermakker gennem 24 år, Martin Gjeding.

I deres lange dommerægteskab nåede de at dømme finaler ved EM og VM samt Champions League-finaler for både mænd og kvinder. De har også fløjtet sammen ved to OL.

Efter bruddet i maj sidste år blev Mads Hansen sat sammen med Jesper Madsen.