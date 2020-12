Mikael Uhre (tv.) jubler over sit mål 2-0 mod Lyngby. VAR afslørede siden, at han rent faktisk havde været ganske få millimeter offside.

Dansk dommerchef: VAR-start har været som forventet

Michael Johansen erkender, at der er begået dyre fejl, men siger, at VAR har også bragt godt til Superligaen.

Videodommersystemet VAR har ti spillerunder på bagen i Superligaen, og modtagelsen har været blandet.

Men introen har været helt, som man kunne forvente, vurderer VAR-ansvarlige og formanden for dommerudvalget i Dansk Boldspil-Union (DBU), Michael Johansen, i et interview med bold.dk.

- Overordnet set synes jeg, det er gået som forventet. Jeg vil ikke sige over forventet, men som forventet. Vi har nogle rigtig positive cases, men vi har også lavet nogle fejl, som vi har betalt dyrt for, siger Michael Johansen.

Et kritikpunkt fra ligaens aktører og fansene har været, at der kan gå op til flere minutter, når VAR skal tjekke en situation igennem.

- Jeg hører mange gange, at vi er lidt for lang tid om det i nogle cases, og det anerkender vi, men vi har sagt, at den rigtige beslutning på det her stadie er vigtigere, end at vi gør det for hurtigt, siger Johansen.

Meget omdiskuteret var en episode i mandags, hvor Brøndbys Mikael Uhre lignede en mand i offsideposition, da han scorede til 2-0 mod Lyngby.

Målet blev anerkendt, men efterfølgende afslørede VAR, at Uhre faktisk havde været 28 millimeter offside.

Et efterfølgende tjek viste ifølge Michael Johansen, at Uhre kun havde været to millimeter offside, og når der er tale om så små marginaler, ønsker man ikke at omstøde domme.

Fra begyndelsen har man nemlig meldt ud, at man ikke ønsker tilstande som i Premier League, hvor VAR bruges ned til en millimeter, når det skal vurderes, om en spiller er offside eller ej.

- Vi oplever, at man heller ikke ønsker, at der skal fedtes med hver eneste millimeter og ødelægge naturen i spillet. Ud fra den betragtning at vi ikke ligner England efter ti runder, er jeg nødt til at være tilfreds, siger Michael Johansen.

Efter Superligaens efterårssæson vil man offentliggøre en VAR-rapport, hvor efterårets såkaldte interventions bliver vurderet.

Michael Johansen vil dog allerede nu konkludere, at VAR har givet mere retfærdighed.