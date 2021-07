Dansk dommerchef: Brugen af VAR ved EM er vores målestok

Dommerne ved den nyligt overståede EM-slutrunde leverede et imponerende niveau i forhold til brugen af VAR, som frem over er barren for de danske dommere.

Det mener den danske dommerchef, Michael Johansen.

- Ja, lad bare EM være målestokken. For så får vi et koncept, der holder. Der vil altid være utilfredshed, kritik og diskussioner. Men tilliden til VAR vil blive langt stærkere, og det er min og teamets ambition, at vi når dertil, siger Johansen.

VAR fyldte langt mindre til EM, end man har oplevet i Superligaen og andre nationale ligaer som blandt andet Premier League.

- VAR kommer styrket ud af sit koncept efter EM. Det var tæt på at være spot on under slutrunden, siger Michael Johansen, men advarer også mod urealistiske forventninger på kort sigt.

- Superligaen og EM er to forskellige turneringer med to forskellige niveauer. Til EM var det de bedste spilere - og faktisk de bedste dommere i verden. Man kan ikke forvente det samme niveau i en national liga. Hverken i Superligaen eller andre ligaer.

- Svaret bliver nødt til være, at ja: Vi kommer til at opleve dårligere VAR i den nye superligasæson, end vi gjorde til EM. Vi kommer til at lave flere fejl og korrektioner, end det vi så til EM. Det er vi nødt til at være realistiske omkring, siger Michael Johansen.

Johansen påpeger også, at man ved EM opererede med to VAR-teams til hver kamp. Det var således et ekstra team dedikeret udelukkende til at spotte eventuelle offsides ved scoringer.

- Og vi skal selvfølgelig ikke bare trylle et ekstra team frem. Men det er stadig ambitionen at være mere effektiv og nedbringe tiden, vi bruger på VAR.

I sidste sæson blev der i gennemsnit brugt 84 sekunder på VAR per superligakamp, og det skal på sigt ned på 40 sekunder, lyder målsætningen.

- Vi fortsætter, hvor vi slap i sidste sæson. I de sidste seks runder af Superligaen var VAR på et meget flot og højt niveau. Vi så mange af de samme tendenser som til EM med færre stop og mindre tid brugt på VAR. Og det kan man sagtens forvente en videreudvikling af. Helt klart, siger Michael Johansen.

Superligaen vender fredag tilbage, når FC Midtjylland og OB åbner sæson i Herning.