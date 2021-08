Dansk diskoskaster sætter personlig rekord i para-OL-finale

I finalen satte Walther personlig rekord med et kast på 34 meter og 16 centimeter.

Hun har tidligere fortalt, at hun gik efter at forbedre sin placering fra para-OL i Rio de Janeiro i 2016, hvor det dengang blev til en 9.-plads med et kast på 25 meter og 15 centimeter.

- Jeg er glad. Jeg havde håbet på en top-8. Samtidig laver jeg det bedste resultat, jeg nogensinde har lavet internationalt og har det egentlig rigtig godt i konkurrencen. Jeg føler, at jeg får sat det punktum, jeg gerne ville, fortæller hun efter finalen.

Kristel Walther havde på forhånd meddelt, at hun indstiller sin karriere på eliteniveau efter legene i Tokyo.

- Det var da lidt underligt at kaste det sidste kast, så jeg skulle også lige stå og nyde stemningen bagefter.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke stopper helt med at kaste diskos. Jeg vil gerne gøre det stadigvæk, men på et niveau, hvor man tager det øverste pres af og så bare hygger sig med det, siger hun.

I 2008 fik Kristel Walther amputeret sit højre underben på grund af en tumor i foden. I stedet har hun nu en protese.

I 2019 blev hun nummer fire ved VM i para-atletik i Dubai med et kast på 33 meter og 41 centimeter. I 2018 vandt hun sølv ved EM.

I søndagens finale i Tokyo var det de to kinesere Yao Juan og Yang Yue, der tog henholdsvis guld- og sølvmedaljen, mens australieren Sarah Edmiston tog bronze.

Yao Juan satte samtidig verdensrekord med et kast på 44,73 meter.