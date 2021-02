Dansk debutant var træt af livet: Nu er jeg bare taknemmelig

- Det var en min første klassiker overhovedet. Det er også suverænt det hårdeste, jeg nogensinde har kørt, siger den 23-årige silkeborgenser og tørrer snot fra næsen.

Efter en uge med sommertemperaturer havde varmen lørdag forladt Belgien, vinden var slået om, og det blev en kølig, men næsten vindstille, sæsonåbner.

Vejret satte sit præg på løbet, der lidt usædvanligt endte i en massepurt i en gruppe på næsten 50 ryttere.

- Jeg tror, at fordi der ingen vind var, så var det bare sindssygt hektisk. Der var mange mindre styrt i høj fart. Så det var meget stressende. Det var vist en klassisk klassiker. Pissehårdt og mega hektisk, siger Mathias Norsgaard.

Norsgaard blev nummer 94. Femtebedst af de ti danske ryttere til start.

Rytteren blev hentet til det spanske hold Movistar, som normalt spiller en statistrolle i de belgiske forårsklassikere, før 2020-sæsonen.

Her skal den over to meter høje rytter, som vejer flere store poser kartofler mere end en gennemsnitscykelrytter, forsøge at udvikle sig og forhåbentlig være med til at give det spanske hold noget succes.

Men han styrtede fælt under træning før sin første sæson, og først i januar i år er han fri for smerter.

- Jeg havde det egentlig ret godt mit niveau taget i betragtning. Efter fire timer rammer jeg bare bunden.

- Da jeg sad i situationen, hvor jeg blev sat, der var jeg lidt træt af livet. Men nu er jeg ret stolt over, at jeg kom igennem.

Han er faktisk mest af alt taknemmelig, fortæller han, over at få lov til endelig at lide, fordi man har kørt sig træt i et løb, i stedet for at ligge på langs med et brækket ben.

- Jeg er meget, meget taknemmelig over at stå her og kan give dig et interview. Det betyder meget, siger Mathias Norsgaard.

Det største mål er Paris-Roubaix, der modsat de belgiske klassikere er et fladt løb, og derfor vil det formentlig være bedre for den høje og tunge dansker.