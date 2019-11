Dansk dansespar siger farvel med tiende VM-guld

Her hentede parret VM-guld for tiende og sidste gang i karrieren, da de to dansere sammen vandt VM i 10-dans i Portugal.

35-årige Bjørn Bitsch og 34-årige Ashli Williamson meddelte for nylig, at de efter 17 år har besluttet sig for at stoppe karrieren.

Den sidste turnering var således lørdag i Portugal.

- Det kan ikke slutte bedre. At stå med sit tiende verdensmesterskab og slå sin egen rekord. That's it. Det er prikken over i'et, siger Bjørn Bitsch ifølge TV2 Sport.

Med lørdagens sejr nåede parret op på ti VM-guldmedaljer, hvilket udbyggede positionen som verdens mest vindende dansepar.

- Det har lige ramt mig. Wow. Det er svært at tænke på, at vi ikke skal opleve alle de her fantastiske oplevelser mere. Men det er fedt, siger Ashli Williamson til TV2 Sport.

I december i fjor satte parret allerede rekord som mest vindende dansepar, da den ottende VM-guldmedalje blev sikret.

Når dansekarrieren indstilles, er planen, at parret fortsætter med at undervise og muligvis være internationale dommere.