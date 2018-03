Dansk damedouble sikrer første triumf i All England

Titlen i traditionsturneringen var den første i karrieren for den danske duo, og den blev sikret efter en sejr i to sæt på 21-19, 21-18 over det japanske par Yuki Fukushima og Sayaka Hirota.

Det danske par var i finalen i fjor uden at vinde og var tredjeseedet i turneringen i år.

- Jeg tror, billederne beskrev det ret godt. Vi snakkede inden om, at vi havde svært ved at forstå, at vi var i All England-finalen. Det have vi slet ikke drømt om.

- Hvis det var svært at forstå, så har jeg svært ved at forstå, at det her er vores titel. Det er den vildeste badmintonoplevelse, jeg kan komme på lige nu, siger Christinna Pedersen til TV2 Sport.

Kamilla Rytter Juhl var helt på bølgelængde.

- Det var irriterende igen at skulle blive nummer to, for det er vi blevet ved VM, OL og All England. Det er svært at forstå, at vi har gjort det. Det er helt vildt at sige højt, at vi har vundet All England, siger Kamilla Rytter Juhl.

Finalen blev lige, men Rytter Juhl og Pedersen indledte offensivt.

Parret bragte sig foran 5-3 og fortsatte aggressivt frem til 11-7-føring, hvor japanerne blev presset i defensiven.

Det fjerdeseedede japanske par reducerede til 12-13 efter et par danske fejl, og initiativet skiftede hele tiden i de lange dueller.

Dansk 16-13-føring blev til 19-19 i et intenst sæt, som danskerne vandt knebent.

Det skete efter en sidste duel, hvor det så ud til, at bolden rørte Kamilla Rytter Juhl på vej ud over baglinjen, hvilket dommeren ikke mente.

Igen kom Rytter Juhl og Pedersen godt i gang i andet sæt med 4-2-føring, og en japansk servefejl gjorde det til 5-3 i danskernes favør.

Fukushima og Hirota bed dog fra sig igen og tog teten i fasen med få fejl.

Fra 8-8 hang danskerne, og japanerne øgede til 11-9, men det danske par reducerede til 14-15 og udlignede også i det åbne sæt.

De danske sølvvindere fra OL i Rio bragte sig foran 18-16 efter et hårdt pres, der tvang japanerne rundt på banen.

En lang og opslidende duel bragte danskerne på 19-17, og foran 20-18 skrev Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen sig ind i All England-historien ved at tage andet sæt og dermed kampen med 21-18.