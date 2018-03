Dansk cykeltalent skifter til belgisk storhold

Kasper Asgreen, der blev U23-europamester på enkeltstart sidste år, har underskrevet en kontrakt, der gælder for to sæsoner med det belgiske mandskab.

- Jeg er virkelig glad for at få chancen på cykelsportens øverste niveau. At få en kontrakt med et World Tour-hold er jo den drøm, jeg og enhver anden ung cykelrytter håber på at kunne få opfyldt, siger Kasper Asgreen.

Han var i vinter med Quick-Step på træningslejr i Spanien, og holdet har tilsyneladende været tilfreds med Asgreens præstationer ved den lejlighed.

Team Virtu Cyclings holdejer, Bjarne Riis, er glad for aftalen, selv om hans hold mister en af sine mest markante profiler.

- Ét af vores mål med holdet er netop at kunne udvikle ryttere, så de kan rykke videre til højeste niveau. Jeg har fulgt ham de sidste par år og har hele tiden set hans potentiale, siger Riis.

- Han kørte en flot sæson sidste år, og jeg føler, han har forbedret sig yderligere i år. Og derfor er tidspunktet også passende for et skifte.

- Herudover er jeg glad for, at han netop skriver med Quick-Step, fordi det er et hold, der passer rigtig godt til Kaspers stil, og hvor han stille og roligt får lov til at udvikle sig yderligere, lyder det fra Bjarne Riis.