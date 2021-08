Dansk cykelrytter får et år mere hos Trek

Alexander Kamp kommer også næste år til at køre for World Tour-cykelholdet Trek.

På sin hjemmeside skriver holdet mandag, at danskeren har fået forlænget sin kontrakt til og med 2022-sæsonen.

27-årige Kamp kom til Trek fra det danske hold Riwal i 2020, men har stadig sin første sejr på det amerikanske mandskab til gode.

Han vandt DM i linjeløb i 2016 og er derudover noteret for etapesejre i både Tour of Norway og Tour de Yorkshire.

- Jeg mangler stadig at finde vinderfølelsen igen. Jeg blev professionel og kom til dette hold på grund af sejrene. Mit mål for resten af sæsonen og næste år er at vinde. Indtil videre har jeg i 2021 nydt at køre med holdet, siger Alexander Kamp på Treks hjemmeside.

- Og når man har det godt til festen, ønsker man ikke, at musikken stopper. Man vil have mere. Sådan har jeg det nu, og jeg er super motiveret for fremtiden.

Kamp skal fra tirsdag og frem til lørdag køre PostNord Danmark Rundt, der begynder i Struer og slutter på Frederiksberg.