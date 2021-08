Dansk cykelrytter brækker kraveben og misser Vuelta-debut

Den danske cykelrytter Emil Vinjebo kom onsdag ud for et ærgerligt styrt på 2. etape af Vuelta a Burgos, og det kommer til at koste ham en debut i Vuelta a España.

Emil Vinjebo skulle ifølge sportsdirektør Alexandre Sans Vega have deltaget i Grand Tour-løbet Vuelta a España, der begynder 14. august.

- Det er ærgerligt, for han skulle have kørt Vuelta a España. Det skulle have været hans første Grand Tour, siger Alexandre Sans Vega ifølge TV2's hjemmeside.

- Først skal vi have overblik over, hvor lang tid han er ude. Og derefter må vi planlægge en alternativ løbskalender.

- Vi har stadig en del løb helt indtil midten af oktober. Men det kommer an på, hvor hurtigt han kommer sig oven på det brækkede kraveben. Men jeg tror, at der stadig er tid til et par gode løb for ham, når han er tilbage, siger sportsdirektøren.

Etapeløbet Vuelta a España er et af cykelsportens tre Grand Tour-løb, hvor Tour de France og Giro d'Italia er de to andre.

Qhubeka har ud over Emil Vinjebo også danskerne Andreas Stokbro og OL-sølvvinderen Lasse Norman Hansen på holdet.