Dansk curling-chef: OL-billet er en sensation

Med en sejr på 5-4 over Italien sikrede de danske curlingkvinder sig den sidste OL-billet hos kvinderne. Men det var ikke et resultat, som curlingforbundet havde kalkuleret med.

- Det var bestemt ikke forventet, at kvinderne skulle kvalificere sig. Vi har jo gennem flere år arbejdet med et rutineret hold for at komme til OL, siger han til BT.

- Det hold, der har kvalificeret sig, har to 18-årige spillere, så det er en sensation og virkeligt dejligt for dansk curling.

Opgøret mod Italien var på flere måder dramatisk. De to første ender blev 0-0. Men herefter hentede Italien et point i både tredje og fjerde ende, inden Danmark endelig kom på tavlen til 1-2 i sjette ende.

Derefter fulgte to ender, hvor danskerne kaldte fejl på italienerne for at have ramt stenen med kosten undervejs.

Det betød, at Italien i syvende ende fik ét point i stedet for to, og i ottende ende fik Danmark to point i stedet for blot ét.

Kampen måtte til sidst ud i en ekstra ende for at finde en vinder. Her var danskerne skarpest og vandt derfor det afgørende opgør.

Nu ser curlingchefen frem til vinter-OL, der afholdes i Pyeongchang i februar.

- Målsætningen er vel at vinde et par kampe. De er ikke i nærheden af toppen, så nu skal der trænes intensivt de næste par måneder. Vi har et par stortalenter, så det bliver spændende at se, hvordan det ender, siger Schmidt.