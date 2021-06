Dansk comeback efter Eriksens kollaps imponerer Gareth Bale

Danmark har spillet godt, mener waliseren, og da det samtidig passer godt til Wales at være underdog, så sender han glædeligt favoritværdigheden over på de danske skuldre inden lørdagens EM-ottendedelsfinale i Amsterdam.

- Vi er altid underdogs, det er vi vant til.

- Vi kan godt forstå situationen, at mange holder med Danmark, efter det de har været igennem, og vi sender vores bedste hilsner til Christian. Det er flot, hvad Danmark har opnået i turneringen efter det, der skete, siger Gareth Bale på et pressemøde forud for kampen.

Danmark og Wales mødtes også i to Nations League-kampe i 2018. Danmark vandt dem begge, men Wales er blevet et langt bedre fodboldhold siden, mener Gareth Bale.

- Vores hold er bedre nu end dengang, for vi har endnu flere gode spillere på landsholdet nu.

- Dengang var vi i en transitionsperiode, hvor vi var ved at indsluse flere unge spillere. Nu har vi spillet mere sammen og er blevet tryggere ved hinanden. Det er den største forskel, og jeg håber, at vi kan vise Danmark, at vi er blevet et bedre hold, siger Gareth Bale.

Landstræner Robert Page har været imponeret af det spil, som Danmark har vist i EM-gruppespillet. Særligt Danmarks indsats i 1-2-nederlaget til Belgien har gjort indtryk på den walisiske landstræner.

- Danmark er i ottendedelsfinalen af en grund, og de har fortjent at være her. Vi har set deres seneste kampe, og de har set godt ud, blandt andet mod et rigtig godt belgisk hold, hvor Danmark førte i lang tid, før Belgien fik lavet nogle ændringer, siger han.

Landstræneren mener, at Wales skal matche Danmark "på alle parametre" for at have en chance for at gå videre til kvartfinalen. Samtidig roser han Kasper Hjulmands mandskab for at være taktisk fleksibelt, hvilket har gjort de walisiske forberedelser endnu mere omstændige.

- Danmark kan ændre formation og udtryk, og de kan spille med tre eller fire bagved. Vi er forberedt på flere ting, og vi kan sove trygt før kampen. Vi har en plan klar, som kan gøre ondt på Danmark, tror vi.

- Vi er klar til en krig, for det tror vi, at det bliver. Vi har taget handskerne af, for nu er vi i knockoutfasen af, og det er om at give alt ude på banen, siger Robert Page.

Opgøret begynder lørdag klokken 18.00 i Amsterdam. Vinderen spiller kvartfinale den efterfølgende lørdag i Baku.