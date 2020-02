Dansk bryders EM-titelforsvar slutter tidligt

Bryderen Rajbek Bisultanov, der stiller op for Danmark, må afgive titlen som regerende europamester i 82 kilo-klassen.

Blot en enkelt kamp nåede Bisultanov, som i kvalifikationsrunden tabte 0-9 til ungareren Laszlo Szabo.

I 2019 blev Rajbek Bisultanov med de tjetjenske rødder Danmarks første europamester, da han besejrede en georgisk modstander i EM-finalen i Bukarest.

Præstationen bragte ham ind blandt de 15 nominerede til Årets Sportsnavn og førte til den såkaldte Intet er Umuligt-pris ved Sport 2019 i Herning.

Trods sit talent kommer han formentlig ikke med til OL i Tokyo til sommer.

OL-reglerne foreskriver, at atleter skal have statsborgerskab i det land, som de ønsker at repræsentere.

Og her kommer Rajbek Bisultanov i klemme. Han opfylder ikke kravene for at blive dansk statsborger, fordi han ikke har en permanent opholdstilladelse.