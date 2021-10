Dansk bryder får hug af eksverdensmester i VM-bronzedyst

I 87-kiloklassen i græsk-romersk stil blev den erfarne georgier Lasha Gobadze, der har en VM-guldmedalje på cv'et, for stor en mundfuld.

Den talentfulde dansker tabte 2-5 efter en kamp, hvor georgieren tog en tidlig 5-1-føring, som altså blev meget afgørende for kampens udfald.

Han endte dermed på en femteplads i sit første VM på seniorplan.

Bisultanov blev kort inde i kampen straffet for at være for passiv, og han måtte dermed ned i en såkaldt parterre, hvor man ligger på gulvet, og modstanderen har en fordel.

Gobadze lykkedes med at løfte Bisultanov fra måtten kortvarigt og føjede fire point til kontoen, hvor der i forvejen stod et point efter Bisultanovs straf for passivitet.

Danskeren fik selv et enkelt point, inden der tre minutter inde i kampen blev fløjtet til pause.

I anden periode brugte Gobadze sin erfaring og kørte sejren stille og roligt i hus. Bisultanov fik et enkelt point, fordi georgieren var passiv, men danskeren kom aldrig tæt på bronzemedaljen.

Den 19-årige dansker, der var den yngste bryder i sin vægtklasse og stilart, kan dog glæde sig over et flot VM, hvor han i bronzedysten fik god og tydelig opbakning fra lægterne.

Turpal Bisultanov var formentlig godt forberedt på Lasha Gobadze. I hvert fald har hans storebror, Rajbek, gode erfaringer med georgieren.

I 2019 lykkedes det ham at nedlægge Gobadze i EM-finalen i 82-kiloklassen i græsk-romersk stil.

Gobadze viste senere på året, at han hørte til i den absolutte verdenstop. Her gik han vejen og vandt guld i samme vægtklasse og stilart ved VM.

Oliver Krüger og Mathias Bak deltog også ved VM i henholdsvis 77- og 97-kiloklassen, men røg ud torsdag og fredag uden at være i nærheden af medaljer.