Dansk bordtennisspiller i limbo håber på ny afgørelse

For knap to år siden vurderede Det Internationale Bordtennisforbund (ITTF) i forbindelse med et europamesterskab, at Walløe ikke er hæmmet nok til at dyste mod para-atleter.

- Beslutningen har jeg efterhånden affundet mig med, selv om jeg synes, det er ekstremt ærgerligt. Særligt nu, hvor der er PL, for jeg havde da gerne set mig selv i Tokyo. Jeg havde et mål om at kæmpe med om medaljer efter Rio i 2016, siger hun.

Sophie Walløe er født med hoftedysplasi, der medfører slitage, smerter og nedsat bevægelighed.

Før hun blev udelukket af nye testmetoder, spillede hun med i klasse 10, der rummer spillerne med mindst funktionsnedsættelse.

Hun forstår stadig ikke afgørelsen den dag i dag.

- Vi ved stadig ikke, hvad afgørelsen gik ud på, for der er som sådan ikke lavet noget om i reglerne for klassifikation.

- Hvis det hele passede, og jeg selv følte, at mit handicap var noget, der var blevet bedre, ville jeg selv synes, at afgørelsen var fair. Nu kender jeg selv virkeligheden af det, og det er ikke sådan, at landet ligger, siger hun.

Sportsligt er hun havnet i lidt af et limbo.

Hun er ikke handicappet nok til at spille mod para-atleter, men samtidig for hæmmet til at deltage på højt internationalt niveau blandt almene bordtennisspillere.

- Jeg spiller stadig, men det er selvfølgelig noget helt andet, når man ikke har et stort mesterskab at træne op til. Det gør meget for motivationen og træningsindsatsen.

- I Danmark er jeg med deroppe, hvor det er sjovt at være med, men på internationalt plan er der lang vej endnu.

Hun og Parasport Danmark bevarer dog et håb om, at beslutningen kan blive omgjort, når de paralympiske lege i Japan er forbi.

- Men der er overhovedet ikke nogen vished for det. Vi mener, at det på et tidspunkt er blevet stillet i udsigt, at systemet for klassifikation vil blive lavet om. Og så er der en mulighed for en reklassifikation.

- Det er vores håb, og det er også derfor, jeg er holdt inde i Parasport Danmarks system og træner sammen med paralandsholdet en gang imellem, forklarer hun.

På herresiden har Danmark en stor medaljekandidat med ved PL i bordtennis i skikkelse af Peter Rosenmeier. Hans meritliste tæller allerede fire OL-medaljer - to af dem er af guld.