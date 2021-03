Dansk bordtennishåb opereret efter voldsom bilulykke

I et opslag i Facebook-gruppen "Bordtennis Danmark" fortæller den 22-årige spiller, at han har været indlagt på hospitalet siden ulykken tirsdag morgen i sidste uge på Ring 3 i udkanten af København.

Søndag blev han opereret for et brud på en ryghvirvel, og det er derfor uvist, hvornår han kan genoptage karrieren.

- Psykisk er det den sværeste situation, jeg nogensinde har været i, og mine tanker flyver rundt, og jeg har ingen kontrol over dem, skriver Anders Lind.

Bordtennisspilleren forklarer, at han befandt sig i overhalingssporet og kørte med høj fart, da en anden bil pludselig drejede ud i overhalingssporet og videre ind i midterbarrieren.

- Det skete hurtigt, og han var lige foran mig, så der var ingen chance for, at jeg kunne nå at bremse, så jeg ramte direkte ind i ham med 100 kilometer i timen, skriver Lind.

Anders Lind fortæller desuden, at føreren af den anden bil har mistet livet. Det var formentlig et hjertestop, der forårsagede, at føreren af den anden bil mistede kontrollen.

Anders Lind hører til blandt Danmarks bedste bordtennisspillere. I midten af marts deltog han i Qatar i et kvalifikationsstævne til sommerens OL i Tokyo.