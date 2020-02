Dansk banerytter tangerer VM-sjetteplads i omnium

Danskeren er hverken specielt glad eller skuffet over udfaldet.

- Det er sådan lidt en "meh"-følelse. En sjetteplads er jo ikke noget dårligt resultat, men det er klart, at man håber på medalje, når man stiller op med den form, jeg synes, jeg er i, siger Dideriksen.

Sejren gik til Yumi Kajihara fra Japan, mens Letizia Paternoster fra Italien og Daria Pikulik fra Polen tog de efterfølgende placeringer.

Amalie Dideriksen behøver til gengæld ikke gruble over det store OL-puslespil. En dansk OL-kvoteplads i kvindernes parløb betyder nemlig, at Danmark automatisk får startret i omnium.

I parløb har Amalie Dideriksen, Julie Leth og Trine Schmidt kørt Danmark op på den olympiske ranglistes tredjeplads før lørdagens parløb ved VM, og Danmarks Cykle Union har allerede sat hak ud for OL-deltagelsen i disciplinen.

Hele omnium-konkurrencen, der består af fire discipliner, skulle afgøres på en dag.

Dideriksen, der vandt VM-sølv i omnium i 2018, fik en skidt start på løbet, da hun i det første løb blev nummer 15 i disciplinen scratch. I scratch kører kvinderne helt simpelt 7,5 kilometer, og først over målstregen vinder.

Sejren gik til japaneren Yumi Kajihara. Laura Kenny fra Storbritannien og Kirsten Wild fra Holland, der var to af forhåndsfavoritterne, fik ikke meget ud af anstrengelserne. Kenny var indblandet i et styrt, og Wild blev rykket tilbage i stillingen for at forårsage det. De kom heller ikke til at blande sig i kampen om sejren.

I tempoløbet gik det bedre for det danske OL-håb, der vandt to spurter og sammen med en mindre gruppe hentede feltet med en omgang.

Det sendte Dideriksen op på en samlet sjetteplads før udskilningsløbet, hvor amagerkaneren blev sorteret fra som syvendesidste rytter.

I pointløbet forsøgte den tidligere verdensmester på landevej at køre væk sammen med amerikaneren Jennifer Valente, men det lykkedes dem ikke at hente konkurrenterne med en omgang.

Dideriksen fik det aldrig helt til at fungere, og på de sidste runder trillede danskeren bare med rundt.

- Det var sådan en dag, man godt kunne have taget en medalje, og det er også derfor, jeg er lidt ærgerlig over det.

- Pointløbet blev egentlig kørt, som jeg gerne vil have det. Jeg synes, jeg greb chancen, da jeg kørte væk sammen med Valente forholdsvis tidligt i løbet. Der blev bare kørt efter os, og elastikken nåede ikke at sprænge, siger danskeren.