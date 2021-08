Dansk banelandstræner efter OL-rekord: Vi kørte dårligt

Det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb var hurtigst af alle og kørte i olympisk rekordtid på førstedagen. Men det betyder ikke, at alt gik som håbet i den første optræden i velodromen uden for Tokyo.

Landstræner Casper Jørgensen er i hvert fald ikke specielt imponeret af hverken præstationen eller tiden 3 minutter 45,109 sekunder, som hans hold blev noteret for.

- Jeg står med et blandet indtryk, for min umiddelbare tanke var, at vi kørte et dårligt holdløb.

- Vi endte som etter, og det kan man dårligt være utilfreds med. Men lige da jeg så tiden, var jeg faktisk lidt skuffet, siger Casper Jørgensen.

Den danske kvartet med Rasmus Lund, Niklas Larsen, Lasse Norman Hansen og Frederik Rodenberg kom flyvende ud af startblokken og havde klart den bedste start af alle hold.

Men noget af forspringet til rivalerne blev spist op på den sidste kilometer, og sluttiden endte med at være et halvt sekund fra verdensrekorden, som Danmark satte sidste år.

- De første par omgange kom vi til at køre for stærkt og havde derfor for meget mælkesyre fra start. Det skal vi have justeret, siger landstræneren.

Danmark møder tirsdag Storbritannien i første runde. Vinderen avancerer til finalen, og danskerne ser umiddelbart ud til at have de bedste kort på hånden.

Briterne kørte to et halvt sekund langsommere i kvalifikationen og endte med at være splittet for alle vinde.

Men det skal man ikke lade sig narre af, mener den danske landstræner. Han spår, at hans hold skal gøre det bedre end i kvalifikationen, hvis det skal videre til finalen.

- Jeg tror, vi har mere i os. Men det tror jeg også, at vi skal have. Ikke mange kørte det perfekte holdløb i dag (mandag). Det får de justeret, og jeg tror også, at briterne skifter ud på holdet, siger Casper Jørgensen.

Danmark har fået en konkurrent mindre at bekymre sig om, efter at sort uheld sendte Australien ud af guldkampen.

Kort efter starten knækkede en bøjle på styret hos en af de australske ryttere, der styrtede.

Holdet fik efter en pause lov at starte forfra, men under de umulige omstændigheder blev det kun til femtebedste tid.

Kun de fire bedste har stadig en guldchance, og den danske landstræner føler med australierne.

- Det var altså synd. De har arbejdet fem år på det her og var blandt favoritterne.

- Det var selvfølgelig en af vores gode konkurrenter, der røg. Men det er jo det værste mareridt, når det er udstyret, der ikke holder. Havde man så bare lavet en kørefejl, siger Casper Jørgensen.

Han har endnu ikke besluttet sig for, om der skal skiftes ud på holdet inden duellen mod Storbritannien. I mandagens kvalifikation sad Julius Johansen udenfor som reserve.