Dansk banekvartet slår verdensrekord for anden gang

Efter at have kappet næsten halvandet sekund af den hidtidige rekord i det indledende løb, overgik den danske kvartet sig selv onsdag aften.

For anden gang på få timer har det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb slået verdensrekorden ved VM i banecykling.

Med tiden 3 minutter og 46,203 sekunder klippede holdet yderligere godt tre tiendedele af et sekund af dets egen rekord, som altså blot var få timer gammel.

Kvartetten, der består af Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen, understregede dermed, hvorfor 4000 meterholdet hører til Danmarks største medaljehåb ved sommerens OL.

Den nye rekord blev sat i en drabelig duel med Italien om en plads i VM-finalen.

Italienerne satte Danmark under hårdt pres på den sidste kilometer og kom selv i mål i en tid, der var hurtigere end den verdensrekordtid, Danmark satte i indledende heat.

I slutfasen måtte Frederik Rodenberg Madsen mobilisere alle sine kræfter for at holde Italien på afstand, og det rakte akkurat til at sikre den danske sejr.

I torsdagens finale skal Danmark op imod New Zealand, der skaffede sig adgang til guldduellen ved at besejre Frankrig. Newzealændernes tid var knap 1,3 sekunder langsommere end den danske.

Med finalebilletten er det danske hold sikker på at forbedre udbyttet fra sidste års VM, hvor det blev til en bronzemedalje.