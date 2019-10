Dansk banedominans overgår landstræners forventninger

Selv for herrernes banelandstræner, Casper Jørgensen, der kender rytterne indgående, har danskernes præstationer imponeret.

- Det har været virkelig godt. Også over forventning. Jeg troede i hvert fald ikke, at vi kunne køre så god en tid i holdløbet, så jeg synes, det viser, vi er på rette vej, og at tingene går, som de skal, siger Jørgensen.

Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Frederik Rodenberg og Julius Johansen indledte med at sætte en dansk rekord og senere tage guld i 4000 meter holdforfølgelsesløb torsdag.

Fredag fortsatte Norman sin medaljehøst, da han tog sølv i herrernes omnium, og søndag snuppede han sin tredje medalje ved at vinde guld i parløb med makkeren Michael Mørkøv.

Den danske superduo var aldrig i problemer, mener Casper Jørgensen.

- Det var virkelig overbevisende. Vi havde løbet under kontrol - nærmest hele tiden. Vi var de hurtigste i spurterne, men virkede også som de stærkeste, når nogle prøvede at tage en omgang, siger han.

Med otte måneder til OL i Tokyo fremstår danskernes niveau tårnhøjt, men landstræneren maner til besindighed.

- Det er svært at vurdere. Vi mangler selvfølgelig Australien. Specielt i holdløb, hvor de er verdens bedste nation. Men tiden viser trods alt, at vi er på rette vej, men samtidig ved vi, at vi skal blive meget bedre endnu frem mod OL for at kunne være med, for der bliver alle bedre, siger han.

Alligevel er det europæiske mesterskab en vigtig milepæl for danskerne.

- Vi kan bruge det til at få nogle titler. Det er altid rart. Og så kan vi bruge det til at vise, at vi er på rette vej. At den træning og det arbejde, vi går og laver, virker, som det skal, siger Casper Jørgensen.