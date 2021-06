Dansk bænk fulgte Finland-kamp: Vi var klar til bombardement

I tilfælde af udsigten til et finsk point var Hjulmand klar til at blæse yderligere til angreb i Danmarks kamp mod Rusland, hvor en storsejr ville pynte i forhold til EM's treerregnskab.

Kasper Hjulmand og hans stab på den danske bænk havde hele tiden et øje på Finlands kamp mod Belgien, samtidig med at Danmark selv var i aktion i EM-kampen mod Rusland.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde efter Danmarks 4-1-sejr, der sammen med en belgisk 2-0-sejr sikrede Danmark andenpladsen og et avancement til EM-ottendedelsfinalen.

- Jeg fulgte egentlig med hele vejen igennem, og vi havde planlagt, at vi kunne bombardere dem det sidste kvarter, hvis der var brug for det. Jeg var sikker på, at russerne ville blive møre til sidst, siger Kasper Hjulmand.

I anden halvleg kom Danmark foran 2-0, og samtidig kom der meldinger om, at Belgien havde taget føringen mod Finland. Stemningen ændrede sig hurtigt, da den belgiske scoring siden blev annulleret, mens Rusland fik reduceret i Parken.

- Da vi fik at vide, at Belgien var kommet på 1-0, så det fint ud med vores 2-0-føring. Da Rusland så kom på 2-1, og vi fik at vide, at Belgiens mål var annulleret, begyndte vi at tænke, hvad nu hvis vi ville blive treer.

- Jeg planlagde de sidste 17-18 minutter med at angribe med alt, hvad vi havde, for at få en tomålssejr, siger Kasper Hjulmand.

De danske spillere på banen var ikke lige så godt orienteret, men tog Hjulmands ind- og udskiftninger som et hint om, at det så godt ud, siger 3-1-målscorer Andreas Christensen.

- På banen var det lidt anderledes, og vi prøvede kun at koncentrere os om kampen. Vi kunne kun aflæse, hvem Kasper (Hjulmand, red) puttede ind på banen, og da Christian Nørgaard kom ind på banen havde vi nok et indtryk af, at en sejr ville være nok.

- Men selv der var der ikke noget, som kunne stoppe os. Vi havde momentum og spillede sindssygt god fodbold. Måske var det for offensivt, hvis vi ikke skulle jagte noget, men det var sindssygt underholdende og rigtig god fodbold, siger Andreas Christensen.

Hans mål til 3-1 var på et forrygende langskud.

- Den fik en over nakken. Jeg prøvede bare at holde bolden nede, og det lykkedes, og det så rigtig, rigtig godt ud, siger den uvante målscorer.

Ruslands landstræner, Stanislav Cherchesov, ærgrer sig over, hvordan Rusland dummede sig i anden halvleg ved først at forære Danmark 2-0-målet, før russerne blev løbet over ende ved de danske scoringer til 3-1 og 4-1.

- Det andet danske mål kom ud af ingenting, men vi kæmpede for at komme tilbage og havde også mulighederne for det, før Danmark lukkede kampen.

- Vi vidste, at Danmark er farlige på kontraangreb, og vi betalte prisen for det med de to mål, de scorede på den måde, siger Cherchesov.

Russerne er nu ude af EM efter at have sluttet gruppen på fjerdepladsen.

- Vi må analysere grundigt, hvad der gik galt, siger træneren.