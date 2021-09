Dansk båd udgår af sejlads efter kollision med svensk båd

Skaderne var så store, at de to både ikke kunne fortsætte, og derfor måtte de udgå. De missede derfor sejladsen til den finske hovedstad, som var beregnet til at vare omtrent halvandet døgn.

- Før starten kæmpede vi for at få den bedste position, som man nu gør. Vi ville gerne dykke ind bag agterenden på den svenske båd, og jeg vurderede, at det var muligt, siger Peter Warrer, der tager fuldt ansvar for kollisionen.

- Jeg fejlberegnede tydeligvis den plads, der var, og så sejlede vi ind i den svenske båd. Det er ærgerligt, og det er aldrig rart med sammenstød, siger Warrer i en pressemeddelelse.

Langdistancesejladsen løber over flere etaper, og Danmark lå i spidsen inden de sidste to.

Derfor gør kollisionen ekstra ondt på skipper Peter Warrer, der har sin søn, den tidligere OL-guldvinder Jonas Warrer, med i besætningen, der samlet tæller 11 sejlere.

- Det er hårdt, fordi vi lå, som vi lå. Vi førte komfortabelt. Vi lå i en god position til at vinde Nord Stream Race.

- Men når vi lige kommer over på den anden side, tror jeg vi vil sige: "Hold kæft, hvor sejlede vi godt. Og hvor ærgerligt vi ikke kunne tage den hele vejen", siger Peter Warrer.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der ikke var ballade mellem de to nationers besætninger efter kollisionen. Den svenske skipper, Christian Harding, købte pizza til alle og inviterede Peter Warrer på besøg i sit hjem.

- Vi er stadig gode venner, siger Christian Harding.

Peter Warrer forventer, at han har deltaget i Nord Stream Race for sidste gang.

- Jeg tror ikke, at jeg er med igen. Jeg har haft min tid, og det har været fantastisk at være med i Nord Stream Race flere gange og vinde flere etaper, siger han og forudser, at Jeppe Borch, som er en del af besætningen i år, kommer til at overtage hans plads.

Fem besætninger i bådtypen ClubSwan 50 stævnede sidste mandag ud på første etape fra Kiel med kurs mod Danmark. Lørdag kom den danske båd til Stockholm efter anden etape og to døgn på havet.

Nord Stream Race er en af de mest prestigefyldte i Østersøen, og Danmark dystede mod Sverige, Finland, Tyskland og ikke mindst Rusland, som snuppede sejren foran Danmark i 2019.

Danmark fører i skrivende stund den samlede stilling inden de sidste to etaper er færdigsejlede, men vil glide ned i stillingen, når de andre både samler point i den resterende del af kapsejladsen.