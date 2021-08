Dansk båd misser finalesejlads i SailGP i Aarhus

Lørdag blev kaptajn Nicolai Sehested og hans hold nummer fem og otte i de sidste to indledende sejladser.

Dermed sluttede Danmark som sekser i den samlede stilling efter de fem indledende sejladser og kom ikke med i finalesejladsen, der kun var for de tre bedste både.

Danmark får fem point for sjettepladsen, og det rækker i øjeblikket til en samlet ottende- og sidsteplads i den samlede stilling for sæsonen, da New Zealand akkurat sniger sig fordi danskerne i bunden af tabellen.

Australien tog finalesejren i Aarhus foran Japan og Storbritannien, og dermed fører Australien også i den samlede stilling for sæsonen - to point foran Storbritannien, der har sejlsportslegenden Ben Ainslie som kaptajn.

Dagens første sejlads i Aarhus Bugt var i den grad præget af manglende vind.

Ingen af de otte både fik for alvor fart på, og arrangørerne valgte derfor at nedkorte banen, så man kunne leve op til reglen om, at en sejlads ikke må tage mere end 15 minutter.

Japan fangede modsat de fleste andre et par vindstød og tog sejren, mens Danmark efter en skidt start kæmpede sig op som femmer.

Lidt mere vind og fart over feltet var der i anden sejlads, hvor Danmark var presset til et godt resultat. Igen var Japan dog bedst, mens Danmark sluttede sidst.

Den danske besætning hører til blandt de mest urutinerede i SailGP-feltet, hvor nogle af verdens bedste sejlere er med.

Sejladsen i Danmark er den fjerde af ni sejladser i 2021/22-sæsonen. Franske Saint-Tropez er værter for næste omgang 11. og 12. september.