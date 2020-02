Dansk båd ender næstsidst i SailGP-debut

Den danske debut endte med en samlet sjetteplads blandt de syv både i sejladserne ud for australske Sydney.

SailGP er blevet kaldt sejlsportens svar på Formel 1, og fredag og lørdag var der for første gang en dansk båd med i vandet.

Danmark høstede 22 point og endte dermed foran Frankrig på sidstepladsen med 14 point.

Vinderen af årets første SailGP-stævne blev England, der var anført af den rutinerede OL-sejler Ben Ainslie.

I den danske båd var Nicolai Sehested, der er rorsmand på båden, godt tilfreds med debuten.

- Nu har vi sejlet i to dage. Og det er jo ikke gået super. Men i forhold til vores forventninger, så er det faktisk gået over forventning.

- Vi vidste godt som det nye hold, at det ville blive utroligt svært at indhente nogle af de andre hold i første ræs, siger Sehested.

Det er blot anden sæson, at serien sejles.

Bådene, som er F50-katamaraner, kan opnå en hastighed på næsten 100 kilometer i timen, og besætningen består af fem mand plus en reserve.

- Der er mange ting på de her både at finde ud af i forhold til, hvordan vi skal sejle. Det har været en udfordring, og det vidste vi godt, at det ville blive.

- Vi slog heldigvis det franske hold, som har sejlet hele sidste år i serien, så der er nogle positive ting. Men der er helt sikkert meget, vi skal arbejde med endnu, siger Sehested.

England blev nummer et med 47 point, mens Australien med 42 point og Japan med 39 kom ind på de næste pladser. Spanien og USA blev nummer fire og fem med 31 point.

- Vi har et stykke vej op til Ben Ainslie og det engelske hold. Men i stort set alle ræs er vi med oppe og slås med nummer to til fem.

- Vi var godt med i mange af ræsene og kæmpede om podieplaceringerne flere gange, men vi var ikke dygtige og erfarne nok til at holde hele vejen hjem til mål, så det skal vi arbejde på.

- Det er kun lige godkendt, vi ville gerne have været højere oppe, siger Sehested.

Den danske rorsmand fortæller, at målet næste gang er at slutte over mindst en anden båd mere. Det kunne være den amerikanske eller spanske båd.

Næste SailGP-stævne sejles i San Francisco 2. og 3. maj. Derefter fortsætter serien i New York, Cowes og slutter af i København til september.