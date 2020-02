Dansk båd debuterer i Formel 1-ræs på vandet i Sydney

Det fortæller rorsmand Nicolai Sehested, der i disse dage er med den danske båd i Sydney, hvor Danmark for første gang skal dyste i konkurrencen.

- Det er Formel 1 på vandet. Det er ekstremt hurtige både - de hurtigste, der findes - og de bedste sejlere, der findes. Så det er det ypperste, siger Nicolai Sehested.

Den 30-årige sejler har sejlet professionelt i flere år, blandt andet i Volvo Ocean Race.

Han ser frem til at sejle SailGP, der blev afviklet for første gang i 2019.

2020-sæsonen åbner i Sydney fredag og lørdag. Herefter går turen til San Francisco, New York, engelske Cowes og København.

I anden sæson af kapsejladsen skal Danmark dyste mod Australien, Japan, Spanien, Storbritannien, Frankrig og USA.

- Det er meget stort for et lille land som Danmark at være en del af SailGP. Det er noget, vi har arbejdet på længe, og noget, som vi er utroligt stolte af, at vi er lykkedes med, siger den danske rorsmand.

- Jeg håber, at det kan motivere mange unge mennesker til at komme ind i sejlsporten og på den måde gøre den til en lidt mere folkelig sport, end den er i dag.

De korte sejladser af et kvarters varighed foregår tæt på land for at gøre det så tilskuervenligt som muligt. Sejladserne byder desuden på masser af overhalinger og tæt kamp mellem de deltagende nationer.

- Det er lykkedes at skabe noget meget ekstremt og hurtig sejlads med masser af action helt inde midt i nogle af verdens største byer, hvor publikum kan komme helt tæt på bådene, siger Nicolaj Sehested.

Foruden ham består besætningen af Martin Kirketerp, Rasmus Køstner, Hans-Christian Rosendahl, Lars-Peter Rosendahl og Tom Johnson.

- Vi er et nyt hold, så vi har meget at lære. Her i Sydney kommer vi ikke til at kæmpe om topplaceringer. Vi fokuserer på at sejle båden hurtigt, men også sikkert, mens vi lærer, så vi ikke laver nogen fejl, der skader besætningen eller båden, siger den 30-årige rorsmand.

- Men når det så er sagt, er vi også et meget konkurrenceminded hold. Vi er alle sammen vant til at vinde, og vi kan godt lide at vinde. Derfor er jeg også sikker på, at vi trykker hårdt til, når starten går.

- Og jeg tror også, at vi kommer til at kunne stjæle nogle point fra nogle af de hold, der også var på serien i første sæson, tilføjer han.

SailGP sejles i Sydney 28.-29. februar, San Francisco 2.-3. maj, New York 12.-13. juni, Cowes 14.-15. august og København 11.-12. september.