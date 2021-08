Dansk anfører og otte andre undskylder skandalefest i Norge

En række spillere fra Brann har skrevet en undskyldning.

Efter en meget omtalt fest tidligere i august har den norske fodboldklub været i offentlighedens søgelys, og det får nu ni af spillerne til at forklare, hvordan de oplevede festen på klubbens stadion.

- Vi undskylder, at vi udviste dårlig dømmekraft ved at samles på Brann Stadion natten til tirsdag 10. august. Vi har fuld forståelse for, at dette har medført reaktioner, og vi undskylder over for alle, som elsker Brann og norsk fodbold, skriver de på Branns hjemmeside.

Blandt underskriverne af undskyldningen er klubbens danske anfører, Daniel A. Pedersen, der tidligere har spillet for AGF og Silkeborg.

I sidste uge forlod den danske målmand Mikkel Andersen desuden klubben, efter at han havde været blandt festens deltagere.

- Hetzen, som han (Mikkel Andersen, red.) og hans familie blev udsat for, er uacceptabel og har været en stor personlig belastning oven på en krævende situation som følge af hans deltagelse i festen, forklarede Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

De ni spillere bag brevet til offentligheden understreger, at de ikke kender til, at der skulle være indtaget narkotika eller have været seksuel aktivitet i forbindelse med festen.

Politiet i Bergen efterforsker et muligt seksuel overgreb til festen.

- Vi ønsker at være tydelige omkring, at vi fuldt ud tager afstand til brug af narkotika. Vi drak alkohol, og ingen andre rusmidler blev os bekendt indtaget på Brann Stadion. Vi var ikke involveret i og observerede ikke seksuel aktivitet denne nat.

- Vi er en spillergruppe, som står sammen - vores mål er at genopbygge tilliden til Brann-fansene, klubben og alle andre, hvis hjerte banker for Brann, skriver spillerne i brevet.

Foruden Daniel A. Pedersen har Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson skrevet under.

Siden festen er spilleren Kristoffer Barmen blevet fyret af klubben, som mener, at han havde en central rolle i festen. Desuden har Vegard Forren, der også deltog i de festlige begivenheder, forladt Brann.