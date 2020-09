Dansk aktivkomité støtter dødsdømt iransk bryder

Og nu fordømmer den danske aktivkomité også Irans planlagte henrettelse af 27-årige Navid Afkari.

Fredag blev følgende udsendt på vegne af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmarks aktivkomité:

- Aktivkomitéen appellerer til det iranske styre om omgående at stoppe den planlagte hængning af den iranske bryder og lægger sig dermed på linje med andre internationale aktivkomitéer.

Ifølge iranske myndigheder har Navid Afkari dræbt en iransk officer under en demonstration i den sydlige by Shiraz i 2018. Det skriver dpa.

Ifølge aktivkomitéerne og Amnesty International blev bryderen under tortur tvunget til at afgive en falsk tilståelse af drabet.

Henrik Them, formand for aktivkomitéen, opfordrer Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og andre aktører til at gå ind i sagen.

- Vi føler os overbeviste om, at den danske regering allerede gør alt, hvad den kan for at standse henrettelsen og opfordrer samtidig andre interessenter, herunder IOC, internationale forbund og sponsorer til at bruge deres magt til at få stoppet henrettelsen og give Navid den retfærdighed, han fortjener.

- Lande, der blæser på menneskerettigheder på denne måde, hører ikke til på den globale sportsscene, mener Henrik Them.

IOC-præsident Thomas Bach sagde onsdag, at man kiggede på sagen med stor bekymring og har taget kontakt til den olympiske komité i Iran samt landets brydeforbund.

Iran har afvist de seneste dages kritik og protester, skriver dpa.

Gholam-Hussein Ismaili, en talsperson fra de iranske myndigheder, sagde onsdag ifølge mediet Alef, at mange blander sig i noget, som de ikke ved nok om.