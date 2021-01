Dansk VM-veteran er overrasket over modløse kroater

Men kroaterne var meget langt fra fordums storhed og lod sig ydmyge af et dansk reservehold nærmest uden at gøre modstand.

Historisk og på papiret var det en håndboldstormagt, det danske landshold stod over for i VM-kampen mod Kroatien mandag aften.

Rutinerede Morten Olsen fulgte kampen fra bænken, og han var noget overrasket over kroaternes attitude.

- De var meget modløse, og selv da de kom foran med to mål to gange i første halvleg, virkede det ikke, som et hold der virkelig kæmpede for at komme i kvartfinalen, siger Olsen.

Han talte efter kampen med nogle af de kroatiske spillere, som forsikrede, at de gerne ville have været i kvartfinalen.

Men den danske playmaker tvivler på, at de virkelig mente det. Han fornemmede, at kroaterne ikke havde følt sig godt tilpas i turneringen.

- Selvom de blev ved med at sige, at de gerne ville videre, lød det ikke, som om det kom fra hjertet.

- De sagde, at de havde spillet virkelig dårligt i hele turneringen, og det havde de måske for meget i hovedet.

- Jeg har i hvert fald set Kroatien kæmpe meget mere, dække hårdere op og gøre det svært for modstanderen. Det lignede slet ikke et Kroatien, der kæmpede for at gå hele vejen, siger Morten Olsen.

Danmark vandt med hele 38-26, men Olsen måtte se hele kampen fra udskiftningsbænken.

Dagen derpå ærgrer han sig en smule over, at han ikke fik lov at deltage i festlighederne.

- Det er klart, at jeg gerne ville have været på banen. Især når kampen forløb, som den gjorde, og alle havde det sjovt.

- Men samlet set har jeg vel allerede spillet mere, end jeg plejer at gøre til slutrunder. Så det kan jeg ikke rigtigt brokke mig over, siger Olsen med et grin.