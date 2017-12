Dansk VM-træner guider Japan til ottendedelsfinalen

Med en sejr over Tunesien på 31-13 er japanerne videre fra gruppe C, hvor holdet har overrasket flere af favoritterne.

Det er blevet til sejre over Tunesien og Montenegro, uafgjort mod Brasilien og nederlag til Danmark og Rusland.

- Ottendedelsfinalen var noget vi gik efter, men vi var udmærket klar over, at der var fire nationer, der var superstærke, siger Kirkely.

- Vi vidste på forhånd, at vi skulle ramme toppen til der her mesterskab, og nogle af de andre ikke skulle lykkedes.

- Vi har gjort vores del af arbejdet, og jeg synes, at det er okay fortjent, at vi er gået videre, siger Japans danske landstræner.

Det er endnu ikke afgjort, om Japan skal op imod Tyskland, Holland, Serbien eller Sydkorea i ottendedelsfinalen.

- Jeg aner ikke, hvem vi skal møde. Nu må vi se, hvem det bliver, og så lægger vi en strategi ud fra det.

- Jeg tror, at der er mange af holdene, der gerne vil møde os, siger Kirkely.

Den 45-årige dansker har været landstræner i Japan gennem halvandet år. Han blev ansat i 2016 på en fireårig aftale, der løber til og med OL i Tokyo i 2020.

Ulrik Kirkely kommunikerer med sine spillere via en tolk og har en stor stab omkring sig. Han er ydmyg omkring sin egen rolle i den nuværende VM-succes.

- Jeg har da noget af den fortjeneste, men det er pigerne, der skal levere. Jeg er bare en del af den proces, siger han.

- Pigerne arbejder benhårdt og lægger meget energi i det. Derfor er der mange ting, der kommer af sig selv, og så træner vi rigtig meget.

- Jeg har en dygtig assistent, en dygtigt tolk, en mental træner - ja, generelt dygtige folk.

- Det tager tid at få mine idéer ud på banen. Men jeg har været i gang i halvandet år nu.

- Vi er lidt længere fremme, end vi havde troet. Jeg er ikke overrasket over vores topniveau, men vi har lavet færre fejl end ellers, fortæller han.

Den nuværende VM-succes giver ham også en tro på, at det japanske hold arbejder den rigtige vej frem mod OL i Tokyo om tre år.

- Selvfølgelig, men jeg er også meget realistisk.

- Vores position har ikke rykket sig meget. Måske lidt nu. Men vi er ikke et hold, der kan måle os med Montenegro og Brasilien, som vi har taget point fra her til VM.

- Tingene ændrer sig ikke, fordi man vinder en kamp. Det skal vises over tid, siger Kirkely.

Japan var fredag på halgulvet i Oldenburg klokken 12 for at møde Tunesien, og den danske træner synes, at det er for tidligt.

- Jeg forstår ikke, at vi spiller klokken 12. Det kan være, at der er en supergod grund. Men jeg aner ikke hvorfor. Det er noget mærkeligt noget, siger han.

Fredag aften bliver det afgjort, hvem Japan skal møde i ottendedelsfinalen.