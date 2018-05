Dansk VM-skarphed i powerplay: Vi holder det simpelt

Ved VM for et år siden scorede det danske ishockeylandshold i gennemsnit hver ottende gang, en modstander havde en mand i straffeboksen. I år ser det ganske anderledes ud.

- Vi holder det enkelt. Vi skyder, når vi skal, og vi udfylder de roller, vi har. Og så vinder vi andenpuckene og får skudt igen. Og så går de ind på et tidspunkt, siger Patrick Russell.

Fredag leverede danskerne tre mål i overtal, mens nordmændene gik fra isen med et rundt nul på måltavlen, selv om Danmark tog fem udvisninger i kampen.

- Vi leverer ikke kun i powerplay, vi gør det også i undertal. I undertal har man en stolthed i at holde modstanderen fra at score, og vi spillede sindssygt godt defensivt mod Norge, siger Patrick Russell.

Hans rolle er at stå foran mål og forsøge at ødelægge modstanderens målmands udsyn. Nicklas Jensens rolle er at skyde og score. Det første har han gjort i alle kampene, målene kom mod Norge. To af slagsen.

- I dag (fredag, red.) flyttede vi pucken rigtig godt, og vi arbejdede for hinanden og åbnede op for hinanden.

- Ved begge mine mål så du Philip Larsen trække to mand til sig og give mig masser af tid, mens Patrick Russell gjorde et rigtigt godt stykke arbejde inden foran mål og dermed gjorde det nemt for mig.

- Vi har stor fokus på, at special teams (overtal og undertal, red.) kan vinde kampe. Når det er lige hockey og svære kampe, er det ofte det, der afgør det, siger fredagens dobbelte målskytte.

Mens det danske spil i overtal fungerer fremragende, er der noget længere mellem målene i spillet fem mod fem.

- Vi vil gerne score mere fem mod fem, men så længe special teams fungerer så godt, er det jo dejligt, siger Frans Nielsen, der glæder sig over hele syv danske VM-scoringer hidtil i overtal.

- Det er mange. Vi lykkes med at gøre det simpelt, og forhåbentlig kan vi fortsætte med at gøre det godt, siger NHL-veteranen.