Dansk VM-modstander udtager anfører trods kokainsag

Perus landsholdsanfører, Paolo Guerrero, er fortsat i gang med at få behandlet sin dopingsag hos Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men i Peru er man sikker på, at han nok skal få grønt lys til at deltage ved VM i fodbold.

Derfor er delegerede fra Perus Fodboldforbund (FPF) rejst til Brasilien for at "tage billeder og lave officielle opmålinger af den udtagne Paolo Guerrero".

Det skriver fodboldforbundet på Twitter.

I oktober sidste år blev Guerrero testet positiv for brug af kokain i forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mod Argentina.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) suspenderede i første omgang den 34-årige angriber i et år. I en appelsag lykkedes det Guerrero at få halveret straffen, så den for nylig udløb.

Sagen er gennem to appelsager endt hos CAS. Dels ønsker Guerrero at blive renset helt, da han mener, at kokainen er havnet i hans krop gennem en kop te, han har drukket.

Dels har Det Internationale Antidopingagentur (Wada) appelleret sagen, da man ønsker at få skærpet straffen til mellem et til to års karantæne.

Guerrero blev afhørt af CAS 3. maj, men det er usikkert, hvornår dommen over angriberen bliver afgjort.

Han spiller for den brasilianske klub Flamengo og har i 83 landskampe scoret 32 gange for Peru.

Til slutrunden i Rusland er Peru en af Danmarks tre gruppemodstandere. Danmark møder desuden Australien og Frankrig.

VM i Rusland begynder 14. juni. To dage senere møder Danmark Peru i Saransk.